Beim 86. Hahnenkamm-Wochenende traf in Kitzbühel Spitzensport auf Glamour. Mittendrin: DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie, die das Publikum hautnah durch Rennen, Emotionen und Partys begleiteten. Inhalt: Zum bereits 86. Mal fand heuer das legendäre Hahnenkamm Wochenende in Kitzbühel statt. Sportlerinnen und Sportler, Promis und Fans versammelten sich in Österreichs Nobelskiort zum Anfeuern und Feiern. Mittendrin: DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie Friedle, die hautnah bei den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys dabei waren. Sie nahmen das Publikum mit auf ihr persönliches Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel - trafen Promis, gingen auf die begehrtesten Partys und trafen sich zum Pistentratsch. Bildquellen: APA-Images / APA / TOBIAS STEINMAURER | ORF/ORF/Interspot
