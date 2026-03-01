Klein gegen groß: Das unglaubliche DuellJetzt kostenlos streamen
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Folge 14: Klein gegen groß: Das unglaubliche Duell
11 Min.Folge vom 01.03.2026
Star-Komiker Wigald Boning muss im Duell mit dem 13-jährigen Vinzent aus Villach Länder allein anhand der Flussverläufe erkennen. Ein Heimspiel für den routinierten Freischwimmer oder geht Herr Boning mit seinem Duell baden? Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1