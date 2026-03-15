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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen groß

ORF1Staffel 1Folge 18vom 15.03.2026
Klein gegen groß

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Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Folge 18: Klein gegen groß

9 Min.Folge vom 15.03.2026

Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov zeigen schon lange auf dem Tanzparkett sportliche Höchstleistungen. Bei "Klein gegen Groß" werden die beiden "Dancing Stars"-Profis von den Freundinnen Thea und Leni - beide zehn Jahre alt - zu einem sportlichen Doppelrad-Duell herausgefordert. Können die beiden mit dem Turnnachwuchs mithalten? Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander

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