Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen groß

ORF1Staffel 1Folge 15vom 07.03.2026
Klein gegen groß

Klein gegen großJetzt kostenlos streamen

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Folge 15: Klein gegen groß

11 Min.Folge vom 07.03.2026

Es erwartet euch wieder ein spannendes Duell zwischen Kindern und ihren prominenten Gegnern: Carlie Ellen (11) und Leon Noel (12) fordern heute Gregor Schlierenzauer gemeinsam mit Sven Hannawald zum "Balance-Ball-Duell" heraus. Bildquelle: ORF/NDR/Thorsten Jander

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
ORF1
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

Alle 1 Staffeln und Folgen