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Klimakrach Staffel 2

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 04.08.2026
Klimakrach: Ente gut, alles gut

Klimakrach: Ente gut, alles gutJetzt kostenlos streamen

Klimakrach Staffel 2

Folge 1: Klimakrach: Ente gut, alles gut

16 Min.Folge vom 04.08.2026

Waldemar erhält ein Paket mit einer geheimnisvollen Gummiente. Er ist überzeugt, dass sie ihm etwas Wichtiges sagen will, während Katharina eher an einen Paketfehler glaubt. Emma und Paul aus der Klimakrach-Community erforschen mit Meeresbiologe Daniel im Haus des Meeres, wie Meeresströmungen funktionieren. Dabei stoßen sie auf die wahre Geschichte tausender Gummienten, die nach einem Unfall im Ozean verteilt wurden. Die Fundorte der Enten halfen Forschenden dabei, Meeresströmungen und ihren Einfluss auf das Klima besser zu verstehen. Bildquelle: ORF/Soleil Film/

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