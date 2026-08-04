Staffel 1Folge 1vom 04.08.2026
Klimakrach: Ente gut, alles gutJetzt kostenlos streamen
Klimakrach Staffel 2
Folge 1: Klimakrach: Ente gut, alles gut
16 Min.Folge vom 04.08.2026
Waldemar erhält ein Paket mit einer geheimnisvollen Gummiente. Er ist überzeugt, dass sie ihm etwas Wichtiges sagen will, während Katharina eher an einen Paketfehler glaubt. Emma und Paul aus der Klimakrach-Community erforschen mit Meeresbiologe Daniel im Haus des Meeres, wie Meeresströmungen funktionieren. Dabei stoßen sie auf die wahre Geschichte tausender Gummienten, die nach einem Unfall im Ozean verteilt wurden. Die Fundorte der Enten halfen Forschenden dabei, Meeresströmungen und ihren Einfluss auf das Klima besser zu verstehen. Bildquelle: ORF/Soleil Film/
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