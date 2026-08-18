Klimakrach: ArtenvielfaltJetzt kostenlos streamen
Klimakrach Staffel 2
Folge 18: Klimakrach: Artenvielfalt
16 Min.Folge vom 18.08.2026
Dikka, das rappende Nashorn, ruft an, denn er macht sich Sorgen: Nashörner stehen auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten. Die Rote Liste ist ein Warnsignal für Arten, die besonders bedroht sind. Julian und Paula aus der Klimakrach-Community gehen mit Rangerin Eva auf Spurensuche im Nationalpark und entdecken, warum manche Tierarten ganze Lebensräume schützen. Am Beispiel des Bibers lernen sie, was Schlüsselarten sind und wie der Schutz einzelner Arten ganze Ökosysteme stärken kann. Bildquelle: ORF/Soleil Film
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Klimakrach Staffel 2
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