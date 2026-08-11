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Klimakrach Staffel 2

Klimakrach: Gletscher

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 11.08.2026
Klimakrach: Gletscher

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Klimakrach Staffel 2

Folge 17: Klimakrach: Gletscher

15 Min.Folge vom 11.08.2026

In dieser Folge dreht sich alles um Gletscher. Wenn es dauerhaft wärmer wird, verlieren sie mehr Eis, als sich neu bilden kann. Waldemar plant ein Experiment mit Eislutschern, um zu beobachten, wie schnell Eis schmilzt - vernascht sie aber, bevor er etwas messen kann. Titzi und Valie aus der Klimakrach-Community besuchen einen österreichischen Gletscher und sehen, wie viel Eis bereits verschwunden ist. Die Folge zeigt anschaulich, wie sich der Klimawandel auf Gletscher auswirkt. Bildquelle: ORF/Soleil Film

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