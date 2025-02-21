Klingendes Österreich: Silber und Salz - Die Städte Schwaz und Hall in TirolJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 17: Klingendes Österreich: Silber und Salz - Die Städte Schwaz und Hall in Tirol
62 Min.Folge vom 21.02.2025
Die Zeit ihrer Hochblüte ist bei den Tiroler Städten Schwaz und Hall schon vor Jahrhunderten zu Ende gegangen. Die Spuren jedoch, die der Silberreichtum und der Salz-Segen hinterließen, haben in ihren Bauwerken als steinerne Zeugen die Zeiten überdauert und erfreuen in unseren heutigen Tagen Augen und Gemüter der Menschen. Das Zusammenspiel von historischer und landschaftlicher Schönheit, überragt von den Karwendelbergen mit dem markanten Bettelwurf, lässt eine gute klingende Stunde erwarten. Bildquelle: ORF/Anton Wieser Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher
