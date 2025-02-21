Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Silber und Salz - Die Städte Schwaz und Hall in Tirol

ORF IIIStaffel 1Folge 17vom 21.02.2025
Klingendes Österreich: Silber und Salz - Die Städte Schwaz und Hall in Tirol

Klingendes Österreich: Silber und Salz - Die Städte Schwaz und Hall in TirolJetzt kostenlos streamen

Klingendes Österreich

Folge 17: Klingendes Österreich: Silber und Salz - Die Städte Schwaz und Hall in Tirol

62 Min.Folge vom 21.02.2025

Die Zeit ihrer Hochblüte ist bei den Tiroler Städten Schwaz und Hall schon vor Jahrhunderten zu Ende gegangen. Die Spuren jedoch, die der Silberreichtum und der Salz-Segen hinterließen, haben in ihren Bauwerken als steinerne Zeugen die Zeiten überdauert und erfreuen in unseren heutigen Tagen Augen und Gemüter der Menschen. Das Zusammenspiel von historischer und landschaftlicher Schönheit, überragt von den Karwendelbergen mit dem markanten Bettelwurf, lässt eine gute klingende Stunde erwarten. Bildquelle: ORF/Anton Wieser Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klingendes Österreich
ORF III
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen