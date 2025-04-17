Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Hohe Wege" Wallfahrt und Wanderung

ORF IIIStaffel 1Folge 64vom 17.04.2025
Klingendes Österreich: "Hohe Wege" Wallfahrt und Wanderung

Klingendes Österreich

Folge 64: Klingendes Österreich: "Hohe Wege" Wallfahrt und Wanderung

60 Min.Folge vom 17.04.2025

Wallfahrt und Wanderung. Beide Begriffe haben für die 166. Sendung „Klingendes Österreich“ eine geradezu wundersame Gültigkeit. Seit 500 Jahren ziehen Pilger aus Kärnten, Slowenien, Ost,- und Südtirol zur Gottesmutter von Maria Luggau. Jene Wanderung hingegen, von Innervillgraten in Osttirol über die die hohen Berge des Karnischen Kammes nach Sappada – Plodn im venezianischen Herrschaftsbereich, begann schon vor fast 1000 Jahren. Foto: ORF/Anton Wieser

