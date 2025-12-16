Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Weihnachten im Pongau (2/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 77vom 16.12.2025
Klingendes Österreich: Weihnachten im Pongau (2/2)

Klingendes Österreich: Weihnachten im Pongau (2/2)Jetzt kostenlos streamen

Klingendes Österreich

Folge 77: Klingendes Österreich: Weihnachten im Pongau (2/2)

45 Min.Folge vom 16.12.2025

Sepp Forcher kehrte für diese Sendung in den Pongau zurück – jenen Landstrich seiner Jugend, den er sich mit einer Wanderung selbst zum Weihnachtsgeschenk macht. Seine weihnachtliche Wanderung begann in Werfen und führte über Pfarrwerfen, Werfenweng, Eben im Pongau und St. Martin am Tennengebirge nach Filzmoos, anschließend weiter über Hüttau, Bischofshofen und St. Veit im Pongau bis nach Mühlbach am Hochkönig. Danach besuchte er das Gasteinertal, bevor die Reise ins Großarltal und Kleinarltal sowie schließlich nach Wagrain ging, wo der „Stille Nacht“-Textdichter Joseph Mohr begraben liegt. In Kleinarl traf Forcher abschließend Annemarie Moser-Pröll, die Sportlerin des Jahrhunderts, und ihren Mann Herbert. Bildquelle: ORF/Walter Schweinöster

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klingendes Österreich
ORF III
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen