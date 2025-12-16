Klingendes Österreich: Weihnachten im Pongau (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 77: Klingendes Österreich: Weihnachten im Pongau (2/2)
Sepp Forcher kehrte für diese Sendung in den Pongau zurück – jenen Landstrich seiner Jugend, den er sich mit einer Wanderung selbst zum Weihnachtsgeschenk macht. Seine weihnachtliche Wanderung begann in Werfen und führte über Pfarrwerfen, Werfenweng, Eben im Pongau und St. Martin am Tennengebirge nach Filzmoos, anschließend weiter über Hüttau, Bischofshofen und St. Veit im Pongau bis nach Mühlbach am Hochkönig. Danach besuchte er das Gasteinertal, bevor die Reise ins Großarltal und Kleinarltal sowie schließlich nach Wagrain ging, wo der „Stille Nacht“-Textdichter Joseph Mohr begraben liegt. In Kleinarl traf Forcher abschließend Annemarie Moser-Pröll, die Sportlerin des Jahrhunderts, und ihren Mann Herbert. Bildquelle: ORF/Walter Schweinöster
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick