Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "An den Grenzen" Steiermark - Ungarn - Burgenland

ORF IIIStaffel 1Folge 23vom 05.03.2025
Klingendes Österreich: "An den Grenzen" Steiermark - Ungarn - Burgenland

Klingendes Österreich: "An den Grenzen" Steiermark - Ungarn - BurgenlandJetzt kostenlos streamen

Klingendes Österreich

Folge 23: Klingendes Österreich: "An den Grenzen" Steiermark - Ungarn - Burgenland

62 Min.Folge vom 05.03.2025

Einen ganz besonderen Abwechslungsreichtum bietet die neueste Folge von "Klingendes Österreich": Die 193. Sendung ist an den Grenzen unterwegs - zwischen der Steiermark, Ungarn und dem Burgenland. Beginnend auf der Riegersburg, der einstigen Grenzwächterin gegen die Stürme aus dem Osten, besucht Sepp Forcher dann das traditionsreiche Bad Gleichenberg, schaut von Mogersdorf nach Ungarn hinüber, wo bei St. Gotthard einst eine denkwürdige Schlacht gegen die Türken stattfand, und staunt im ungarischen Ják über die Großartigkeit der in stiller Landschaft stehenden Basilika. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klingendes Österreich
ORF III
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen