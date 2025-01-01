Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 103: Ein dickes Problem
23 Min.Ab 12
Ein Teenager kommt zum Hausarzt, bei dem die ganze Familie gleich einen Termin hat. Es soll in den Urlaub gehen, doch die Tochter möchte diesen durch den Arzt verbieten lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1