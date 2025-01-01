Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Julian unter Druck

SAT.1Staffel 1Folge 3
Folge 3: Julian unter Druck

23 Min.Ab 12

Ein 14-Jähriger verletzt sich nach einer Rangelei mit seinem Austauschschüler am Kopf. Als er zur Überwachung in die Klinik kommt, pinkelt er ins Bett. Das Personal steht vor einem Rätsel.

