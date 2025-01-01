Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 8: Fan extrem
23 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird mit hohem Fieber und Kreislaufkollaps in die Klinik eingeliefert. Der Arzt entdeckt ein selbstgestochenes Tattoo - und noch ahnt niemand, wer oder was hinter dem mysteriösen Motiv steckt. - Ein Junge ist plötzlich aggressiv im Unterricht. Zu Hause setzt sich seine Wut fort. Was hat der Inhalt seiner diversen Verstecke mit seinem eigenartigen Verhalten zu tun? Eltern und Experten stehen vor Rätseln. Doch sein Geheimnis ist bittersüß ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
12
Copyrights:© SAT.1