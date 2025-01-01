Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 7: Panik im Fahrschulauto
23 Min.Ab 12
Ausnahmezustand während der ersten Fahrstunde: Eine 17-Jährige verschanzt sich panisch und mit Atemnot im Fahrschul-Auto. Hat der Lehrer dem Mädchen etwas angetan? -Eine Hochschwangere wird von ihrer Schwester mit schweren Prellungen am Bauch in die Klinik gebracht. Die Frau äußert einen schlimmen Verdacht.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
