Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Scheiß Schultüte

SAT.1Staffel 1Folge 108
Scheiß Schultüte

Scheiß SchultüteJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 108: Scheiß Schultüte

23 Min.Ab 12

Ein Sechsjähriger zerfetzt am Einschulungstag wütend seine Schultüte. Woher kommt die plötzliche Wut auf die Schule? Eine Neunjährige ist plötzlich extrem in sich gekehrt, spricht nur noch im Flüsterton und unterhält sich mit Tieren aller Art. Erlebnispädagoge Henning Braun begibt sich auf Ursachenforschung?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen