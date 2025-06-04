Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 108: Scheiß Schultüte
23 Min.Ab 12
Ein Sechsjähriger zerfetzt am Einschulungstag wütend seine Schultüte. Woher kommt die plötzliche Wut auf die Schule? Eine Neunjährige ist plötzlich extrem in sich gekehrt, spricht nur noch im Flüsterton und unterhält sich mit Tieren aller Art. Erlebnispädagoge Henning Braun begibt sich auf Ursachenforschung?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1