Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Husten stinkt

SAT.1Staffel 1Folge 36
Folge 36: Husten stinkt

23 Min.Ab 12

Ein 11-jähriges Mädchen leidet an einem mysteriösen Husten. Alle medizinischen Ursachen können ausgeschlossen werden. Will Amelie mit den Hustenattacken nur die Aufmerksamkeit ihrer Mutter erzwingen? - Ein Jugendlicher bricht während des Sporttrainings zusammen. Was ist mit dem Jungen los? Ist es Übermüdung? Oder ist der Zusammenbruch die Folge durch Einnahmen leistungssteigernder Mittel? Welche Rolle spielt der Trainer? Kann der Junge den Sport weiter ausüben?

SAT.1
