Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 41: Vermisst
23 Min.Ab 12
Der elfjährige Linus verletzt sich in einem maroden Gebäude, als er nach seinem vermissten Bruder Max sucht. Der 16-Jährige ist abgehauen, weil zuhause die finanzielle Lage schlecht ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1