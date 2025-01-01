Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 62: Café Sehnsucht
23 Min.Ab 12
Eine Jugendliche rastet beim Kellner völlig aus und verletzt sich dabei. Allgemein ist das Mädchen sehr dünnhäutig und geht sofort an die Decke: Ist die Pubertät schuld oder steckt hinter ihrem Verhalten eine ganz andere Sorge? Ein Siebenjähriger verlässt nach einem Umzug das Haus nicht mehr und weist einen starken Ausschlag auf. Belastet ihn der Umzug so sehr, dass er sogar unter psychosomatischen Symptomen leidet oder steckt vielleicht eine ganz andere Angst dahinter?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Copyrights:© SAT.1