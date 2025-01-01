Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 63: Aussen vor
23 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige spürt ihre Beine kaum noch - Bandscheibenvorfall als sportlicher Teenager! Als die Physiotherapie nicht anschlägt wird klar, dass die Krankheit eine seelische Ursache hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1