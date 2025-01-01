Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 64: Ben auf Patrouille
23 Min.Ab 12
Der elfjährige Ben verschließt seit Wochen wie unter Zwang alle Fenster und Türen in seinem Elternhaus. Der Familienhelfer findet schnell heraus: Ben hat große Angst vor etwas.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1