Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 65: Donalds Welt
23 Min.Ab 12
Grundschüler Donald sabotiert den Schulalltag extrem. Warum tut er das und wer kann ihn stoppen? - Einer 15-Jährigen explodiert eine Farbdose im Gesicht. Wie konnte es dazu kommen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1