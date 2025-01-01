Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 71: Der Zuckerschock
23 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher bricht im Wald zusammen. In der Klinik diagnostiziert der Arzt Diabetes Typ 2, der durch Stress verursacht wird. Doch der Teenager will nicht über seine Probleme reden.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Copyrights:© SAT.1