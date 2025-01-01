Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 72: Die Nagerin
23 Min.Ab 12
Eine Zehnjährige kann nicht damit aufhören, an ihren Fingernägeln zu kauen. Obwohl sie offene Wunden und höllische Schmerzen hat, kann die Kleine nicht davon lassen. Was stresst das Mädchen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1