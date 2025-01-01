Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 73: Amelie und das Krokodil
23 Min.Ab 12
Eine Neunjährige erzählt fast nur noch Lügengeschichten und lebt in einer Phantasiewelt. Was steckt dahinter, ist das Mädchen traumatisiert? - Und: Ein Teenager baut einen Autounfall unter massivem Koffeinkonsum. Welches Geheimnis belastet den 17-Jährigen, dass er nicht mehr schlafen kann?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1