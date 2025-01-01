Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 74: Die kleine Robbe Georg
23 Min.Ab 12
Baby Georg will einfach nicht anfangen, zu krabbeln. Er weint sogar, sobald er auf den Bauch gelegt wird. Ist er wirklich entwicklungsverzögert, wie andere Mütter vermuten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1