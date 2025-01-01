Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 81: Ausgerutscht
23 Min.Ab 12
Unterwartet schubst die angehende Rettungsschwimmerin Pia einen Jungen vom Rand ins Wasser. Bei dieser Aktion rutscht sie aus und verletzt sich. Abgesehen von einer Platzwunde am Kopf, diagnostiziert der Arzt Verletzungen an ihrem Körper. - Der achtjährige Niklas erledigte immer gerne den Einkauf für seine Mama. Doch von heute auf morgen weigert er sich. Die Mutter ist besorgt, denn wenn er es doch versucht, vergisst er Teile des Einkaufs und bringt kein Wechselgeld zurück.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1