Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 83
23 Min.Ab 12

Eine Jugendliche rutscht in die Nasenspray-Sucht. Von was hat sie die Nase so voll, dass sie nicht damit aufhören kann? - Und: Aus einem netten Kind wird ein kleiner Tyrann seinen Freunden gegenüber. Warum zeigt das Kind plötzlich so unsoziales Verhalten?

SAT.1
