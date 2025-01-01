Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 91: Die kleine Schildkröte
23 Min.Ab 12
Ein Grundschüler leidet an beginnendem Tinnitus. Hat er in seinem jungen Alter schon so enormen Stress oder hängen die Ohrgeräusche mit seinen extremen Verspannungen zusammen? Doch woher kommt die starke Fehlhaltung? - Und: Eine Jugendliche betrinkt sich an ihrem Praktikumsplatz und verletzt sich an einem Feuerwerkskörper. Sind die sexistischen Sprüche ihres Kollegen schuld an ihrer explosiven Wut oder steckt jemand anderes dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1