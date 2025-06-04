Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 95: Nicht auf den Kopf gefallen
23 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Mutter bringt ihr blutendes Baby in die Klinik. Sie hat keine Ahnung, wie sich ihre Tochter so schlimm verletzen konnte. Hatte das Baby einen unbemerkten Wachstumsschub und ist beim ersten Hochzieh-Versuch gefallen? Schüler Andy tritt in der Trampolinhalle einen aggressiven Streit mit einem Klassenkameraden vom Zaun. Hat der wirklich Andys Freundin angebaggert oder steckt eine alte Urangst dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1