Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Nicht auf den Kopf gefallen

SAT.1Staffel 1Folge 95
Nicht auf den Kopf gefallen

Folge 95: Nicht auf den Kopf gefallen

23 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Mutter bringt ihr blutendes Baby in die Klinik. Sie hat keine Ahnung, wie sich ihre Tochter so schlimm verletzen konnte. Hatte das Baby einen unbemerkten Wachstumsschub und ist beim ersten Hochzieh-Versuch gefallen? Schüler Andy tritt in der Trampolinhalle einen aggressiven Streit mit einem Klassenkameraden vom Zaun. Hat der wirklich Andys Freundin angebaggert oder steckt eine alte Urangst dahinter?

SAT.1
