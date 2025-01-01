Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 96: Küssen verboten
23 Min.Ab 12
Ein kleiner Säugling hat ein mysteriöses Fieber, das immer wiederkehrt. Als Flecken auf dem Rücken und ein strenger Geruch aus dem Mund dazu kommen, hat die Hebamme einen Verdacht.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
