SAT.1Staffel 2Folge 100
Folge 100: Zombie AG

23 Min.Ab 12

Die 17-jährige Ina führt mit ihren Freunden einen Zombie-Flashmob in der Klinik am Südring durch - sie erschrecken Patienten fast zu Tode und bekommen Ärger mit der Polizei. Inas besorgte Mutter erkennt ihr sonst so liebes Mädchen nicht mehr wieder! Steht sie unter dem schlechten Einfluss ihres neuen Freundes Kevin? - Ein acht Monate altes Baby nimmt ungewöhnlich viel zu, und seine Mutter steht regelrecht unter Strom. Doch was ist der Grund?

SAT.1
