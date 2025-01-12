Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Shattners Komplott

Staffel 3Folge 19vom 12.01.2025
Folge 19: Shattners Komplott

46 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Michael Knight ermittelt im Fall eines toten LKW-Fahrers. Dabei handelt es sich um Phil Janetti, der gemeinsam mit Joe Flynn einer Gruppe von Truckern angehört. Als rauskommt, dass Flynn und Janetti kurz vor dem Unfall eine heftige Auseinandersetzung hatten, steht Flynn unter dringendem Mordverdacht ...

NBCUniversal
