Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Fahrerflucht

NBCUniversalStaffel 3Folge 4
Fahrerflucht

FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 4: Fahrerflucht

46 Min.Ab 12

Als ein Freund von Michael bei einem Autounfall mit Fahrerflucht verletzt wird, nehmen Michael und "K.I.T.T." die waghalsige Verfolgung des Unfallverursachers auf. Dabei lässt sich Michael von dem Verbrecher in ein perfides Spiel verwickeln ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen