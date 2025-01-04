Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 3Folge 14vom 04.01.2025
Folge 14: Eine schreckliche Falle

46 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 6

Mit Hilfe der jungen Fotografin Fran entlarven Michael und "K.I.T.T." "Acid" John Birock, der die Umwelt mit giftigen Stoffen verschmutzt. Als sie auf einer Müllhalde nach Beweisen suchen, gerät "K.I.T.T." in eine Grube mit einer ätzenden Säure ...

NBCUniversal
