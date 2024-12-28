K.I.T.T. kriegt einen SchlagJetzt kostenlos streamen
Folge 10: K.I.T.T. kriegt einen Schlag
46 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Michael und "K.I.T.T." jagen zwei Männer in einem Jeep, die gefährlichen Sprengstoff gestohlen haben. Bei der wilden Verfolgungsjagd wird ein Strommast gerammt, dessen geladenes Kabel direkt auf "K.I.T.T." fällt. Durch den folgenden Kurzschluss wird "K.I.T.T."s Datenspeicher komplett zerstört ...
