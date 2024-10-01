Knight Rider
Folge 14: Herzen aus Stein
46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Devons neuester Auftrag lässt Michael und "K.I.T.T." nach Houston reisen. In Texas betreiben zwei rivalisierende Banden intensiven Waffenschmuggel mit modernsten Maschinengewehren.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH