Staffel 3Folge 11vom 28.12.2024
46 Min.Ab 12

Baxter alias "Das Chamäleon" ist ein Profi im illegalen internationalen Waffenhandel; während eines Gefangenentransports kann er flüchten. Baxter plant nicht nur, den Prototypen eines tragbaren Raketenantriebs für Menschen zu stehlen, sondern sinnt auch nach Rache an Michael, der ihn hinter Gitter gebracht hat ...

