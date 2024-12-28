Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider

Eine Nasenlänge voraus

NBCUniversalStaffel 3Folge 13vom 28.12.2024
Eine Nasenlänge voraus

Eine Nasenlänge vorausJetzt kostenlos streamen

Knight Rider

Folge 13: Eine Nasenlänge voraus

46 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 6

Als das wertvolle Rennpferd King Jack kurz vor einem wichtigen Lauf eingeschläfert werden muss, ist dessen Besitzerin Maxine untröstlich. Sie bittet Michael darum, sich des Falles anzunehmen. Prompt kommt er einigen Ungereimtheiten auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider
NBCUniversal
Knight Rider

Knight Rider

Alle 4 Staffeln und Folgen