NBCUniversalStaffel 3Folge 15vom 04.01.2025
Folge 15: Der Konkurs

46 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Das Geschwisterpaar Melanie und Mitchell bittet Michael und "K.I.T.T." um Hilfe, da ihre Firma kurz vor der Pleite steht. Ihr Tagesgeschäft besteht darin, Limousinen vor Attentatsversuchen sicher zu machen, indem sie die Autos entsprechend umbauen. Als sich ein Kunde gerade für eine solche Limousine interessiert und eine Probefahrt durchführt, wird der Wagen plötzlich von einer Rakete getroffen. Der Insasse ist auf der Stelle tot ...

