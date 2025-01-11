Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

NBCUniversal Staffel 3 Folge 18 vom 11.01.2025
Folge 18: Elliot, der Schlaukopf

46 Min. Folge vom 11.01.2025 Ab 12

Gemeinsam mit Elliott Sykes, dem Neuzugang der Foundation, untersucht Michael Knight den Fall um einen schwarzen Kristall, der angeblich wichtiger Bestandteil eines Super-Lasers ist. Als der Wissenschaftler Thomas Raymond, der an der Entwicklung dieser neuen Waffe maßgeblich beteiligt ist, eines Tages einem brutalen Überfall zum Opfer fällt und dabei ums Leben kommt, verschwindet der Kristall plötzlich spurlos ...

NBCUniversal
