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Knight Rider

Shattners Komplott

NBCUniversalStaffel 3Folge 19vom 01.10.2024
Shattners Komplott

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Knight Rider

Folge 19: Shattners Komplott

46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Michael Knight ermittelt im Fall eines toten LKW-Fahrers. Dabei handelt es sich um Phil Janetti, der gemeinsam mit Joe Flynn einer Gruppe von Truckern angehört. Als rauskommt, dass Flynn und Janetti kurz vor dem Unfall eine heftige Auseinandersetzung hatten, steht Flynn unter dringendem Mordverdacht ...

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