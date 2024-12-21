Knight Rider
Folge 2: Der chinesische Tunnel
43 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Michael und "K.I.T.T." versuchen immer noch, den geheimnisvollen Roboter zu entschlüsseln und hoffen auf die Hilfe des Spezialisten Peter Wong. Doch der ist urplötzlich wie vom Erdboden verschluckt ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH