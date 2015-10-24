Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 24.10.2015

PULS 4
Folge vom 24.10.2015
Koch mit! Oliver vom 24.10.2015

Koch mit! Oliver vom 24.10.2015Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 24.10.2015: Koch mit! Oliver vom 24.10.2015

31 Min.Folge vom 24.10.2015Ab 6

Am Samstag starten gleich zwei neue Themenwelten in der PULS 4 Sendung "Koch mit! Oliver": "Olivers Wohlfühlküche" und "Topmodel eingekocht". Ab Samstag zaubert der PULS 4-Koch zunächst "Wohlfühl-Gerichte" und bittet anschließend KandidatInnen und Juroren von "Austria's next Topmodel" an den Herd. Diesmal mit Bianca.

