Koch mit! Oliver vom 21.11.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 21.11.2015: Koch mit! Oliver vom 21.11.2015
33 Min.Folge vom 21.11.2015Ab 6
Fleischliche Begierde bei Koch mit! Oliver. Topmodel Kandidatin Katja mag vielleicht aussehen wie die Unschuld vom Land, aber die 19jährige hat es am liebsten blutig! Aber vorher zaubert Oliver Hoffinger wahre Herbstgenüsse, zuerst eine Schwammerlsuppe und herzhafte Hirschburger.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4