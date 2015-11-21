Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 21.11.2015

PULS 4
Folge vom 21.11.2015
Koch mit! Oliver vom 21.11.2015

Koch mit! Oliver vom 21.11.2015Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 21.11.2015: Koch mit! Oliver vom 21.11.2015

33 Min.
Ab 6

Fleischliche Begierde bei Koch mit! Oliver. Topmodel Kandidatin Katja mag vielleicht aussehen wie die Unschuld vom Land, aber die 19jährige hat es am liebsten blutig! Aber vorher zaubert Oliver Hoffinger wahre Herbstgenüsse, zuerst eine Schwammerlsuppe und herzhafte Hirschburger.

