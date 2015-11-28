Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4
Folge vom 28.11.2015
33 Min.
Ab 6

Austria’s Next Topmodel Kandidat Bernhard wagt sich an die Kochtöpfe von PULS 4-Küchenchef Oliver Hoffinger. Gemeinsam zaubern sie herzhaft scharfes Bulgogi mit überbackenem Gemüsereis. Und nicht nur das, Bernhard zeigt außerdem mit welchen Posen er Fotografen die Topmodel Jury überzeugt, und Super Nowak Reinhard Nowak zaubert gemeinsam mit Oliver Hoffinger köstliche Gerichte.

