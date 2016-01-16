Koch mit! Oliver vom 16.01.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 16.01.2016: Koch mit! Oliver vom 16.01.2015
33 Min.Folge vom 16.01.2016Ab 6
Oliver Hoffinger, Zwei-Hauben-Koch und Foodstylist, zeigt auf PULS 4 wöchentlich aktuelle Trends rund um die Themen Kochen, Zutaten und kulinarischer Lifestyle. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf modernen und traditionellen Köstlichkeiten, die kostengünstig und einfach zuzubereiten sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Puls4 & © Season 1, Season 4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH & © Season 1: 2016 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4