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Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 16.01.2015

PULS 4Folge vom 16.01.2016
Koch mit! Oliver vom 16.01.2015

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Koch mit Oliver

Folge vom 16.01.2016: Koch mit! Oliver vom 16.01.2015

33 Min.Folge vom 16.01.2016Ab 6

Oliver Hoffinger, Zwei-Hauben-Koch und Foodstylist, zeigt auf PULS 4 wöchentlich aktuelle Trends rund um die Themen Kochen, Zutaten und kulinarischer Lifestyle. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf modernen und traditionellen Köstlichkeiten, die kostengünstig und einfach zuzubereiten sind.

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