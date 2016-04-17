Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch dich schlank vom 17.04.2016

Woche 12 von "Koch dich schlank". Über 750 Kilo an Gewicht haben wir bereits zusammen verloren. Diesmal ist Kandidatin Tamara zurück bei uns am Herd. Was es Gutes gibt? Polenta Bruscetta mit Tomaten und Kalbsroulade mit Wildreis und grünem Spargel. Radiomoderator Wolfgang Walluch kocht außerdem Geschnetzeltes mit vier verschiedenen Pilzen und Schupfnudeln.

