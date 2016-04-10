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Koch mit Oliver

Koch dich schlank vom 10.04.2016

PULS 4Folge vom 10.04.2016
Koch dich schlank vom 10.04.2016

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Koch mit Oliver

Folge vom 10.04.2016: Koch dich schlank vom 10.04.2016

28 Min.Folge vom 10.04.2016Ab 6

Woche elf von "Koch dich schlank" und der Gewichtsverlust ist ein voller Gewinn! Fast 700 Kilo haben wir bis jetzt gemeinsam verloren. Und das ganz ohne Verzicht, sondern mit viel Genuss. Heute kocht Zuschauer-Kandidat Christian herzhafte Tacos mit zartem Lamm. Danach gibt es noch herrlich leichten Saibling. So einfach und gut geht Schlankschlemmen!

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