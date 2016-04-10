Koch dich schlank vom 10.04.2016Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 10.04.2016: Koch dich schlank vom 10.04.2016
28 Min.Folge vom 10.04.2016Ab 6
Woche elf von "Koch dich schlank" und der Gewichtsverlust ist ein voller Gewinn! Fast 700 Kilo haben wir bis jetzt gemeinsam verloren. Und das ganz ohne Verzicht, sondern mit viel Genuss. Heute kocht Zuschauer-Kandidat Christian herzhafte Tacos mit zartem Lamm. Danach gibt es noch herrlich leichten Saibling. So einfach und gut geht Schlankschlemmen!
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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