PULS 4Folge vom 05.03.2016
Woche 7 bei Koch dich schlank, Olivers Zuschauer haben schon über 450 Kilo und das ohne Verzicht sondern mit viel Genuss. Heute erlebt Koch mit! Oliver Kandidatin Tamara ein wahres Wok-Wunder. Gemeinsam mit 88.6 Morgenmensch Wolfgang Walluch zaubert PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger einen traumhaften faschierten Braten mit Süßkartoffel Püree. Außerdem ist Zuschauerkandidatin Tamara zu Gast.

